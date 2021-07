Potem ko so Švicarji ambiciozno začeli tekmo v Sankt Peterburg (Shaqiri in Embolo sta slabo reagirala po prodorih), je tekmo usmeril hiter gol Španije v osmi minuti. Po podaji iz kota je Jordi Alba streljal z 20 metrov, žoga pa je zadela Zakaria (zamenjal je kapetana ideologa švicarske igre Xhaka, ki ni imel pravice nastopa zaradi dveh rumenih kartonov) in spremenila smer, zato so uradno vpisali avtogol vezistu Švice. To je bil že deseti avtogol na letošnjem prvenstvu, kar je eden več kot jih je bilo doseženih skupaj na vseh prejšnjih petnajstih prvenstvih od leta 1960. V nadaljevanju prvega polčasa je Španija z zanjo značilnim zadrževanjem žoge rutinirano kontrolirala dogajanje. Poskušala je iz prekinitev (koti in prosti streli), medtem ko bi Švicarji lahko bolje reagirali v nekaterih situacijah, po predložkih s kota pa Akanji in Widmer ob strelih z glavo nista bila natančen. Dodatna težava za Švicarje je nastal, ko je moral zaradi poškodbe stegenske mišice že po 23. minutah z igrišča Embolo, eden izmed igralcev s potezo več. O veliko taktičnega boja v prvem polčasu marsikaj pove podatek, da so edini strel v okvir gola sprožili Španci, ko so z obilo sreče dosegli gol.

Drugi polčas je Švica začela veliko bolj odločno. Potem ko je zapravila dve priložnosti - Zakaria je z glavo streljal tik mimo vratnice, ob strelu Zuberja pa je odlično reagiral španski vratar Unai Simon – je zasluženo izenačila v 68. minuti. Ob nesporazumu v španski obrambi, ko sta se zapletala Laporte in Pau Torres, je do žoge prišel Freuler in nesebično podal do Shaqirija, ki iz takšnih priložnosti ne zgreši V naslednjih minutah so Španci delovali zmedeno, v 77. minuti pa šok za Švico. Freuler je prejel neposreden rdeči karton zaradi nevarnega starat na Gerardu Morenu. Na twittrerju se je vnela razprava, če bila izključitev prestroga. Nekdanji angleški sodnik Clattenburg je trdil, da je bila odločitev prestroga, medtem ko je bilo mnenje ostalih strokovnjakov, da je bila pravilna. Španija je Švico stisnila na njeno polovico, vendar so do konca rednega dela tekme si ni priigrala niti ene priložnosti.

V podaljšku so se Švicarji postavili v klasični bunker, Španci pa so začeli festival zapravljanja priložnosti. V prem podaljšku je Moreno povsem sam streljal mimo gola, ob poskusih Jordija Albe, Morena in Oyarzabala pa se je izkazal vratar Švice Sommer. Tudi v drugem podaljšku so Švicarji kampirali pred svojim kazenskim prostorom, še naprej je blestel vratar Sommer, ki je ustavil poskuse Olma, Busquetsa in Morena, strel Llorenteja pa je blokiral Rodriguez.

Enajstmetrovke so bile prava drama: Busquets – vratnica, 2:1¸ Gavranović; 2:2 Olmo, Schar – Simon brani; Rodri – Sommer brani. Akanji – Simon brani; 2:3 Moreno, Vargas – strel čez gol; 2:4 Oyarzabal.

Švica – Španija 2:4 po 11 m (1:1, 0:1, Sgaqiri 68; Zakaria 8/avtogol), ob 21. uri: Belgija – Italija; ob 21. uri: Belgija – Italija.