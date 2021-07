Reggaeton, trap in auto-tune efekt: Veliki balkanski estradni obrat

Ljubljana, stopnice pod mostom čez Ljubljanico pri Cukrarni kak mesec nazaj okoli 19. ure, sredi tedna. Vsaj 50 najstnikov se je dobilo na neformalni zabavi ob prenosnem zvočniku. Prevladovali so napevi v srbohrvaščini, vendar ne balkanski folk, kakršen se povezuje s televizijskimi programi Granda in Pink, temveč glasba, ki jo je mogoče slišati na IDJ TV. Reggaeton in trap. Na Balkanu je prišlo do velikega estradnega obrata.