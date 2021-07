Veliko jih je na Primorskem, nekaj na Dolenjskem in Štajerskem. Večina jih je odprtih konec tedna, velika večina ponuja tudi nastanitve, ki pa jih je treba rezervirati veliko prej. Pravzaprav je treba v zadnjem času povsod rezervirati tudi mizo, da se izognete neprijetnostim, saj so omenjene kmetije kronično razprodane, tudi zato, ker so bistveno cenejše od običajnih restavracij in gostiln.

Turistična kmetija Arkade – Cigoj,Črniče Vipavska dolina ponuja vse vrste modernega gostinstva, zato je povsem razumljivo, da imajo tudi nekaj izvrstnih turističnih kmetij. Arkade velja za eno najboljših pri nas. Pri Cigojevih velik del svoje ponudbe pripravljajo doma, zato veljajo za pravi ideal samooskrbe: govedo angus, kapuni, prašički vrste mangalica, vinogradi in še kaj. Najbolj slaven je njihov narezek s pršutom, vratovino, panceto, pašteto, žolco, zaseko in salamo. Hladne mesnine pospremijo z navadnim ali ocvirkovim kruhom, hrenovim namazom in okisano zelenjavo. V prvih bojnih vrstah je tudi sir, sicer pa so tu doma tudi različne bogate mineštre, testenine z domačimi omakami in za finale predvsem veliko različnega mesa iz domačih staj, od ombola prek zajčka do florentinca s prilogami. Del hišne ponudbe je mogoče poceni kupiti in odnesti domov, a se zdi, da je lepše jesti na njihovem simpatičnem vipavskem dvorišču. Pri Cigojevih boste veliko pojedli že za 20 evrov na osebo, lahko pa poceni tudi prespite (dve osebi v sobi za 70 evrov), kar je pametno, še posebej če ste pregloboko pogledali v kozarec domačih vin.

Nejka & Uroš Klinec, Plešivo V Brdih je veliko turističnih kmetij, ki imajo osnovno dejavnost povezano z vinom. Kabaj, Belica, Aleks Klinec… Aleksov brat Uroš Klinec je svojo veliko ljubezen do peke mesa in sušenja pršuta skupaj z ženo povezal z vinsko predzgodovino družine ter ustvaril eno najlepših destinacij na naši strani Brd. V nasprotju s podobnimi lokali sta Nejka in Uroš razširila ponudbo lokalnih vin, natančno uredila sobe (85 evrov za dva na noč) in za vroče poletne dni napolnila bazen. Na mizah so v glavni vlogi še vedno domače mesnine.

Penzion Sinji vrh, Kovk Tradicionalna kmetija visoko nad Vipavsko dolino je poleti že dolgo umetniška kolonija. Tudi gostinska postojanka je že dolga leta, novo je to, da so kmetijo in s tem gostinski del prevzeli mladi nasledniki in uredili ponudbo po vzoru modernih slovenskih gostiln. Vse, kar je na krožnikih, je domače: divjačina in meso, zelenjava, zelišča in žganice. Še posebej so ponosni na svoj sir, sicer pa imajo drugače kot večina podobnih kmetij res široko vinsko karto (vipavskih) vin. Za 25 evrov se boste najedli, za 80 evrov pa bosta dve osebi tudi prespali.

Domačija Novak, Sadinja vas nad Žužemberkom Na Dolenjskem so v zadnjih letih odprli nekaj izjemnih gostiln (od Repovža prek Vovka do Oštarije Herbelier), na valu te renesanse pa seveda jezdijo tudi turistične kmetije. Mnogi prisegajo na Domačijo Novak, ki ob domačih oziroma lokalnih sestavinah ponuja tudi marsikaj iz drugih krajev. Predvsem vina in mesnine je namreč mogoče dobiti tudi s primorskih oziroma zamejskih kmetij. Novakovi se držijo predvsem ekoloških in sledljivih zapovedi. Cena pethodnega menija je 50 evrov, soba pa stane okoli 100 evrov za dve osebi.

Turistična kmetija Štern – Pri Kovačniku, Planica nad Framom Na Pohorju se je v zadnjih letih razvilo nekaj izvrstnih turističnih kmetij, najboljša – in gotovo tista, ki ima najbolj obilno ter poceni ponudbo – je Pri Kovačniku, kjer kuhajo člani družine Štern. Za goste so odprti predvsem konec napornega tedna, imajo pa tudi sobe (80 evrov za dva), za utrujene jedce in izletnike. Pri Kovačniku pripravljajo pohorsko bunko, salamo, skuto, bučni namaz, zaseko, sir, govejo juho z jetrnimi cmoki, imajo svoje meso iz proste reje… Vina: predvsem Frešer, Doppler in Greif.

Ekološka kmetija Robidišče, Robidišče Na najbolj zahodni točki Slovenije, v Robidišču visoko nad Nadižo, se je v zadnjih letih razvila ena najbolj slikovitih turističnih destinacij pri nas. Če je spodaj v dolini najdražja restavracija v Sloveniji, ki hoče za večerjo 225 evrov na osebo, je zgoraj v Robidišču, kjer se življenje ob kosilu ali malici vsaj za nekaj časa povsem ustavi, mogoče jesti več kot desetkrat ceneje. Imajo njoke z množico omak, friko, postrvi, jagenjčka, suhe mesnine, sire, jogurte in sosednje furlansko vino. Poceni sobe so pri sosedu.

Turistična kmetija Šeruga, Sela pri Ratežu Turistična kmetija Šeruga je menda najlepše urejeno letovišče pri nas. Na kmetiji so med zelenjem, potočki in mlini na veter različne stavbe s sobami, v jedilnici pa strežejo domačo hrano in dolenjska ter belokranjska vina. Lično urejene sobe so po 100 evrov za dve osebi. Za večerjo (imajo jedi iz ajde, predvsem ajdove žgance s kislim mlekom, domač kruh z orehi, štruklje, kunca v smetanovi omaki, teletino iz lončene sklede, šivano pečenko, polnjenega domačega piščanca, mrežno pečenko…) pa je treba pripraviti kakšnih 25 evrov na osebo.

Turistična kmetija Abram, Nanos V času, ko se ljudstvo množično odpravlja na Nanos, je dobro vedeti, da je na vrhu te planote zanimiv lokal, ki je sicer veliko bolj povezan z množičnim turizmom kot preostale današnje destinacije. Porcije domačih, ekoloških jedi so orjaške – narezki, mineštre, jota, krače, divjačina, teletina, njoki, gobe… Za 20 evrov se boste najedli do sitega, na kmetiji pa je mogoče tudi prespati in se zjutraj odpraviti po okolici. Na kmetiji 920 metrov nad morjem imajo tudi nekaj zanimivih živali, tudi hišnega medveda Mitka.

Kmetija Firbas, Cogetinci Na najbolj znani štajerski turistični kmetiji je hrana pravzaprav samo del izredno široke palete dejavnosti. Večino tistega, kar skuhajo, prihaja z domače in bližnjih kmetij. Zaščitni znak so hruške, sicer pa svinjina, perutnina in bogate priloge. Imajo tudi svojo trgovinico, različne nastanitve – tudi na seniku, kolesa, športna igrišča in igrišča za otroke, vožnjo s traktorjem… Vinska ponudba poleg domačega vključuje tudi vina Marofa in Steyerja. Večerja je kakšnih 25 evrov, sobe z obilnim zajtrkom pa 90 evrov za dve osebi.