Pavel Gantar: Ko se bomo znebili Janševe vlade, bomo potrebovali načrt okrevanja Slovenije in okrepitev družbene odpornosti

Doktor sociologije, publicist, nekdanji minister za okolje in prostor, nekdanji minister za informacijsko družbo, poslanec in nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar ni le od blizu spremljal demokratizacije Slovenije in njene osamosvojitve, ampak je kot minister v dveh vladah Janeza Drnovška tudi pomagal postavljati njene temelje. Pred referendumom o zakonu o vodah se je kot član Slovenskega društva za zaščito voda poglobil tudi v vsebino novele zakona, o katerem bodo ljudje odločali 11. julija.