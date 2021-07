Goran Vojnović: Ker je vendar toliko knjig

Z Josipom Ostijem sva se zadnjič slišala spomladi. Poklical sem ga, da mu voščim za rojstni dan, na katerega me je prijazno spomnila tašča, in ga povprašam po zdravju. Vedel sem, da je zelo bolan, že dolgo se je boril z rakom, a moje vprašanje o tem, kako se počuti, je Josip malodane preslišal. Na hitro je zdrdral nekaj o metastazah, kemoterapijah ali operacijah, kakor da govori o odstranjevanju zobnega kamna, in mi začel pripovedovati o svojih knjigah.