»Posebej zime so bile obupne, saj sem velikokrat spal zunaj, ko je snežilo. Ampak nič me ni premaknilo. Tudi te nemogoče življenjske razmere so bile zame manj strašne, kot če bi živel po pravilih, ki sta jih določala starša,« je povedal. Nekega dne je pred klubom vzbudil pozornost nekega menedžerja, ki ga je poslušal, ko je igral. Ponudil mu je delo v klubu in mu dovolil, da je tam spal. Tako je Kobajaši živel nadaljnjih šest let. Potem je v časopisu videl oglas, preko katerega so iskali mlade in ambiciozne ljudi. Prijavil se je in moral je izpolniti teste logike ter inteligence. Na testih je briljiral in zaposlili so ga kot inženirja za softver. Kmalu je sklenil ustanoviti lastno podjetje, poimenoval ga je Sun. To je bilo leta 2012. Delnice so rasle, podjetje se je širilo in danes znaša vrednost podjetja Sun skoraj milijardo in pol evrov. Kobajaši je lastnik skoraj osmih odstotkov, kar pomeni, da je njegovo premoženje vredno nekaj več kot 70 milijonov evrov. Je uspešen poslovnež in kot solastnik vodi podjetje, ki raste. Od 17. rojstnega dne se ni več srečal s starši.