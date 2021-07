Še več, za njo ne obstajajo ovire ali nepremostljive težave: kar si Milena zamisli, to tudi naredi. Sama je povedala, da po zaključku osnovne šole sploh ni razmišljala o tako imenovanih ženskih poklicih, ampak se je takoj osredotočila na moška opravila. In na prvem mestu je bil vedno poklic varilca. »Da bi postala varilka, sem si želela že, ko sem pomagala očetu, in ta želja me nikoli ni zapustila. Na začetku seveda o tem nisem ničesar vedela in moram reči, da ni bilo enostavno obvladati celotne tehnike. A je šlo. Korak za korakom, pa sem uspela. Saj veste – če si nekaj močno želimo, se vedno najde pot do cilja, če si tega ne želimo, pa pride prav vsak izgovor,« je pripovedovala Milena. Prvo službo je zapustila, ker je bila za delodajalce bolj pomembna fizična moč zaposlenega kot izkušnje in znanje varilca. Tiho je dodala, da jih je mogoče motilo dejstvo, da je ženska. Vendar je to, da ne bi imela dela, ne skrbi. Poklic varilca oziroma varilke je trenutno povsod zelo iskan in ker svoje delo opravlja brez napak, je Milena že zdaj zelo zaposlena. Sicer pravi, da je najpomembneje imeti mirno roko. Na začetku je bilo nekaj težav, ker z zaščitno masko pred obrazom ne vidi vsake podrobnosti, a se je na to zdaj že navadila.