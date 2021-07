Ko je tako sama tavala po svetu, se je soočila s številnimi poskusi posilstva, prevarami, izkoriščanjem delovne sile in lažnimi porokami, v katere je morala privoliti, če je želela dobiti potni list. Potem pa se ji je nasmehnila sreča, saj jo je opazil modni fotograf Terence Donovan, in kmalu zatem je postala svetovno znana manekenka. Leta 1987 je celo dobila vlogo v filmu o Jamesu Bondu. Generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan jo je leta 1996 imenoval za ambasadorko boja proti genitalnemu pohabljanju. Po podatkih Združenih narodov je več kot 8000 deklic vsak dan žrtev tega strašnega zločina. Danes Diriejeva živi v New Yorku s sinom Aleekom, je vrhunska manekenka in posebna ambasadorka Združenih narodov. Po svetu potuje kot strastna borka za človekove pravice, na prvem mestu pa je njen boj za prepoved pohabljanja ženskih genitalij in boj proti vse drugim oblikam fizičnega ter psihičnega nadlegovanja in zlorabljanja žensk. V ta namen je ustanovila Waris Dirie Foundation, ki jo je kasneje preimenovala v Desert Flower Foundation. Nekaterim ljudem življenje podari sposobnost, da se dotaknejo življenja mnogih, da odpravijo številne krivice in da spreminjajo zgodovino. Seveda gre za hrabre, neustrašne, bojevite, moralne in pravične osebe. Ena od njih je vsekakor tudi Waris Dirie.