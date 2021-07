Subjektiv: Kako imeti rad Evropsko unijo

Težko. Zdaj je zver zares ujeta v lastno past. Vendar so trenutki, ko ne moreš drugače in kot domoljub vzljubiš to nenavadno zbirko direktiv, ki oblikuje kontinent. V resnici zna biti veliko bolj simpatična od toge podobe, ki jo rada goji v javnosti. Na trenutke v sebi odkrije obešenjaški smisel za humor in veselje do življenja. Seveda si je mogoče izbrati podobo Evropske unije, ki jo je lahko sovražiti. Vendar je veliko bolj zabavno izbrati podobo, ki jo je lahko ljubiti. Vprašanje je, kaj vanjo projiciramo. Evropa je bila vedno fantazijski kontinent, ki so ga ustvarjali ljudje z domišljijo. Umetniki in taki. Kontinenta niso združili ekonomisti. Če hočeš Evropsko unijo imeti rad v trenutku njene največje preizkušnje, moraš imeti rad samega sebe. To je formula.