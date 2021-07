Krave na paši in konja na cesti Ko pride mestna gospoda v planine, se zgodijo številne neprilike, o katerih prek facebooka zvesto in z veliko mero hudomušnosti poročajo kranjski policisti. Konec tedna so dobili dve zanimivi prijavi gospodičen, ki sta proste dni preživljali na Gorenjskem. Ena je imela tresočo izkušnjo z električnim pastirjem, drugo pa so zmotile krave na prosti paši v dolini Vrat. »Dokler zadevam ne pridemo do dna, pozivamo k previdnosti,« so zapisali policisti, na pomoč za rešitev primerov pa zaprosili kriminalista Tarasa Birso in Martina Vrenka. Z živalmi so imeli pretekle dni preglavice tudi v Selnici ob Dravi. Voznik kombija je na glavni cesti sredi noči namreč trčil v konja, ki sta brez nadzora kopitala po cesti. Živali sta na žalost poginili, voznik, ki je vozil opit, je bil nepoškodovan, hudo poškodovanega potnika v kombiju pa so odpeljali v mariborsko bolnišnico.

Lov na pobeglo papigo Razgiban teden so imeli tudi škofjeloški policisti, ki za spremembo tokrat niso lovili nepridiprava, temveč so se podili za ptičem. Živahna papiga nimfa je policiste dodobra namučila, saj so jo v peklenskih temperaturah lovili vse od Trate do Grenca, kjer so jo končno prijeli. Ali so jo ustavljali tudi s policijsko sireno in lučmi, ni jasno, so pa ptiča, nepoškodovanega in dobre volje, kakor so zapisali v obvestilu za javnost, odpeljali na veterinarsko kliniko, kjer so jo nedolgo zatem prevzeli skrbniki. »Mala izletnica je že doma. Pravi, da bo načrt pobega ohranila zase,« so se na facebooku ob srečno zaključeni zgodbi pošalili v PU Kranj.

Jelen pregnal nagca v grmovje Tudi v naslednji zgodbi je osrednji »zlobnež« žival, natančneje – jelen. Ta je namreč na smrt prestrašil moška, ki sta se gola sončila na eni od obal nedaleč od Sydneyja. Moškima je uspelo pograbiti njuno imetje, potem pa sta jo pred strašljivo živaljo ucvrla v goščavo, kjer pa sta se prav kmalu izgubila. Poklicala sta policijo, ki jima je na pomoč poslala reševalce s helikopterjem. Tridesetletnika so našli povsem golega, nahrbtnik mu je zakrival le hrbet, čez nekaj časa so našli še njegovega 49-letnega kolega, ki je bil na njihovo srečo delno oblečen. Zaradi kršenja epidemioloških ukrepov sta bila oba kaznovana s tisoč dolarji globe. Lokalni policijski komisar je o zadevi dejal le, da je idiote težko prisiliti k upoštevanju ukrepov, dvojico pa oštel tudi zaradi tega, ker so zaradi njiju reševalci po nepotrebnem izgubljali dragoceni čas, zapravljali pa davkoplačevalski denar, ki bi jim drugje prišel še kako prav. »Sram bi ju moralo biti,« je zaključil.

Marš s plaže! Vse več dela pa imajo tudi hrvaški policisti, a ne le zaradi predrznih turistov, temveč tudi nejevoljnih domačinov. Na najjužnejšem otoku srednje Dalmacije so se prejšnji teden skoraj na smrt sprli Hrvatici, češke turistke in »lastnik« plaže. Domačinki so med sončenjem na plaži zmotile Čehinje, ki so ju naganjale stran, saj da ležita na »njihovi« zasebni plaži. Razborita Čehinja je eno od njiju še celo s telefonom udarila po glavi, da bi se hitreje pobrala. Na pomoč svojim gostjam je priskočil lastnik apartmajev, ki je Hrvatici kaj hitro začel obkladati z najhujšimi možnimi žaljivkami ter ju naganjal s svoje zemlje oziroma svoje vode. Na pomoč je poklical policijo, a je s tem težave nakopal sam sebi. Prvič zaradi lažne prijave kršenja reda in miru, drugič zaradi groženj. Policisti so mu razložili, da plaža nikakor ne more biti njegova, saj da to po zakonu ni možno (četudi jo kot tako sam opisuje v oglasu za svojo vilo). Moški je stopil na mino, saj je bila ena od žensk, na katero se je spravil, novinarka in je celoten incident spravila v medije.