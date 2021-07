Mladi prevzemnik kot muzikant, ponosni kmet in mlinar

Na kmetiji Andrejčič, zaradi muzikantov v družini tudi Pri Špilerjevih, so se poleg govedoreje in biološkega pridelovanja žit začeli ukvarjati s predelavo žit. Mladi prevzemnik kmetije poleg oranja, mulčenja, sejanja in žetja kljubuje trendu “s trebuhom za kruhom” in si kruh raje speče sam doma.