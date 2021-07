Bicikel bus, ki je namenjen tako kolesarjem kot potnikom brez koles, bo vozil vsako soboto in nedeljo dvakrat dnevno.

K projektu so skupaj pristopile občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter Terme Topolšica, ki si tudi delijo strošek za bicikel bus. Rezervacije vozovnic niso možne. Če bo zanimanje dovolj veliko, bodo s projektom nadaljevali in ga nadgrajevali tudi v prihodnje, so sporočili z velenjske občine. Ta je sicer ta teden vsem velenjskim gospodinjstvom poslala zgibanko Bicikel bus, ki predstavlja traso bicikla busa in še nekatere koristne informacije.

Bicikel bus bo z avtobusnega postajališča Velenje vsako soboto in nedeljo v juliju in avgustu odpeljal dvakrat dnevno, ob 7.15 in 12. uri. Cena prevoza za eno osebo iz Velenja do slapa v Logarski dolini je 7,90 evra, prevoz koles je brezplačen. Med Velenjem in slapom avtobus ustavi na 14 postajališčih, med drugim v Šoštanju, Topolšici, Šmartnem ob Paki, Mozirju, Rečici ob Savinji, Ljubnem ob Savinji in Solčavi.

Mestna občina Velenje tudi letos sodeluje pri štrekna busu, ki vozi na relaciji med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim Vrhom, Dravogradom ter kopalnim jezerom v Labotu na avstrijski strani. Štrekna bus bo vozil tri mesece za konec tedna (sobote in nedelje ter praznik), torej od julija do septembra.