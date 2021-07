Do jutri bo v Ljubljani potekal Ljubljana Street Art Festival, ki je ljubiteljice in ljubitelje ulične umetnosti razveselil s številnimi dogodki, gosti, predavanji, razstavami, koncerti, delavnicami, novimi umetninami… Tako se je bilo mogoče udeležiti ture po grafitih v Šiški, otroci iz vrtca Vodmat so pod mentorstvom Siniše Simšiča spoznavali sporočilno moč grafitov, medtem ko je španski umetnik Escif v Ulici prekomorskih brigad ustvaril stensko poslikavo. Upodobil je medvedka, ki so ga sprva naslikali otroci iz vrtca Vodmat, zraven pa napisal »Ograja mora past!«.

Oglasni prostor za umetnike

Med predavatelji je bil tudi pisatelj, kurator in fotograf R. J. Rushmore, ki je razložil, kako se je prezentacija grafitov in ulične umetnost v javnem prostoru spremenila, odkar je svet zajela pandemija in so se meje med fizičnim prostorom, spletom, dokumentiranjem in umetnostjo začele vse bolj zamegljevati. Rushmore je z več primeri iz ZDA pokazal, kako so se na nove razmere odzvali ulični umetniki, ki pa so resda imeli že pred tem publiko na internetu.

Kakšno moč imajo socialna omrežja, je ponazoril s primerom avstralskega umetnika Lushsuxa, ki je s pomočjo računalniškega programa že pred leti v smiselno celoto sestavil devet fotografij grafitov, tako da se je izpisal napis »What ever happened to street art on the street (kaj se je zgodilo z ulično umetnostjo na ulici, op.a.)«. Vsako od besed je pred tem fotografiral na devetih različnih zidovih po Avstraliji. »Nihče, ki je v živo videl kakšnega od teh zidov, ni mogel vedeti, kaj ti napisi pomenijo. Smisel so dobili šele, ko so bili objavljeni na instagramu,« je dejal Rushmore.

S pandemijo je javni prostor na internetu postal še pomembnejši. O tem priča po vsem svetu znana stvaritev Banksyja, ki je naslikal podganjo zabavo v kopalnici in pripisal: »Moja žena sovraži, če delam od doma.« Rushmoru se zdi fascinantno, da nihče razen Banksyja te poslikave ni videl v živo, a je vseeno požela svetovno slavo. Na podoben način so z javnostjo komunicirali še številni drugi umetniki, nekateri pa so nenadejano dobili prostor tam, kjer ga pred epidemijo niso mogli dobiti – na gromozanskih plakatnih mestih. »Ker podjetja niso mogla prodati oglasnega prostora, so ga donirala. Ko bodo korporacije z vrnitvijo ljudi na ulice spet pripravljene plačati za ta oglasni prostor, bi morali ljudje reči, da tega nočejo več,« je dejal.