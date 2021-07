Sodelovanja med okoljskim in kmetijskim ministrstvom res ne vidim, čeprav bi moralo biti absolutna prioriteta že zaradi vidika zdravja. Zakaj imamo na severovzhodu zdravstvene težave? Podtalnica je občasno v zelo slabem stanju, to pa je povezano z rabo zaščitnih sredstev, gnojil, gnojevke, umetnih gnojil v kmetijstvu. Povezano je tudi z gradnjo akumulacij, z gramoznicami, v katerih se bohotijo mikroorganizmi, cianobakterije in njihovi toksični produkti mikrocistini, ki so karcenogene in mutagene snovi. Seveda povečevanja rakavih obolenj ne moremo neposredno povezati s poslabševanjem stanja voda, ampak to povezavo moramo spremljati. Menim, da povezava je. In če na podlagi indicev sumimo, da nekaj je vzrok za slabo stanje, bi morali to takoj preprečiti. Previdnostni koncept je v okolju nujen. Mladina