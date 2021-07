Preiskavo v povezavi s podjetjem Leitner so uvedli, ker obstaja pogodba o vzdrževanju z žičnicami Ferrovie del Mottarone, so pojasnili pri podjetju Leitner. Preiskovalcem so že predali obsežno dokumentacijo.

Leitner je za žičnice Ferrovie del Mottarone izvajal nekatera vzdrževalna dela in nadzor na žičnicah ob jezeru Maggiore.

Pri nesreči konec maja se je strgal kabel žičnice, nakar bi običajno morale zasilne varnostne zavore preprečiti padec gondole, a se to ni zgodilo, ker so bile zavore blokirane. Gondola s 15 ljudmi je nato padla v globino. V nesreči je umrlo 14 ljudi, petletni deček pa je bil hudo poškodovan. Vzrok nesreče še vedno ni znan.