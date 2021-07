Škorpijoni ne morejo iz svoje kože

Janez Janša je vse bolj podoben meni. Meni, ko sem imel šest let. Popolnoma nemogoč otrok v prvem razredu, ki ni mogel iz svoje kože. Vsak dan je delal same neumnosti in nepremišljenosti. Tudi ko mi je mama obljubila, da me bo za nagrado, če en dan domov ne prinesem podpisa, odpeljala v lutkovno gledališče, sem na koncu pouka pograbil torbo in sošolko kresnil po glavi. Skratka, zdržal sem štiri šolske ure, potem pa ni šlo več. In adijo lutke.