Danes bodo znani vsi polfinalisti evropskega prvenstva v nogometu, ki se bodo preselili v Anglijo, saj bosta v Londonu obe tekmi polfinala in finale. Vse države, ki so se uvrstile v četrtfinale, je zajela prava evforija.

Danska dobesedno leti na krilih podpore vse države in odlične strelske forme, saj je na zadnjih dveh tekmah (Rusija, Wales) dosegla po štiri gole. »Presenečenj še ni konec. Imamo izjemno priložnost, ki je morda ne bomo imeli nikoli več. Za uresničitev otroških sanj je garalo ogromno ljudi. Dobro smo se pripravili, naredili bomo vse, kar je v naši moči, na koncu pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo,« je napoved selektorja Danske Kasperja Hjulmanda , ki ga skrbi zaradi poškodb Poulsena in Kjaera.

Obe reprezentanci spadata med prijetni presenečenji tekmovanja. Češka ne igra atraktivno, a je na račun moštvenega duha učinkovita v napadu in kot delovna ekipa trdna v obrambi, saj Nizozemcem v četrtfinalu ni dovolila niti enega strela v okvir gola. »Upam, da prvi dosežemo gol. Pričakujem izenačeno tekmo z veliko dvoboji ena na ena. Malenkosti bodo odločale o izidu,« meni selektor Češke Jaroslav Šilhavy . Češka ima v svojih vrstah izvrstnega golgeterja Patrika Schika (4 goli), ki ima možnost, da postane najboljši strelec turnirja, saj je Portugalec Ronaldo (5 golov) že končal tekmovanje. »Moj cilj ni osvojitev zlatega čevlja, ampak pomagati svoji ekipi. Ne zanima me, koliko golov bom dosegel,« ostaja skromen 25-leni Patrik Schick , član Bayerja iz Leverkusna, ki ga odlikuje odlično tehnično znanje in nadaljuje tradicijo slavnih rojakov golgeterjev Kollerja, Baroša, Šmicerja…

Ukrajina – Anglija ob 21. uri v Rimu

Ukrajino je po zgodovinski prvi uvrstitvi v četrtfinale zajela prava evforija. Tudi vlado, saj so ministri na sejo prišli oblečeni v drese ukrajinske reprezentance. Premier Denis Šmigal je sejo vodil v dresu s številko sedem, ki jo nosi kapetan Andrij Jarmolenko. »Anglija ima izjemno igralsko in trenersko zasedbo. Zavedamo se, kako težka tekma nas čaka. Težko ji je zabiti gol, vendar se ne smemo ustrašiti njene moči. Motivirati nas mora to, da je v nogometu mogoče prav vse. Pustili bomo srce na igrišču, da bi svojim navijačem prinesli še več veselja,« je napoved selektorja Ukrajine Andreja Ševčenka. Tekma bo posebna za Zinčenka, saj bodo na nasprotni strani igrišča stali njegovi soigralci iz Manchestra Citya Sterling, Stones, Walker in Foden. »Vesel bom, ko bom videl soigralce, a na igrišču ni prijateljev. Komaj čakam tekmo. Pišemo zgodovino,« je za klubsko spletno stran povedal Aleksandr Zinčenko.

Za Anglijo bo tekma z Ukrajino edina, ki je ne bo odigrala na domačem stadionu Wembley. Angleži prekipevajo od samozavesti in optimizma, izpad v četrtfinalu bi bil nacionalna katastrofa. Veliko oči navijačev je uprtih v Jacka Grealisha, ki je bil med najbolj zaslužnimi za zmago proti Nemcem, potem ko je v igro vstopil s klopi. Začel je akcijo za vodilni zadetek in podal za drugega. »Pričakujem, da bo v Rimu huda vročina, zanesljivo pa ne takšna, kot je bila proti Hrvaški na prvi tekmi. Tedaj je bilo kot v savni. Okrog Kana imamo šest igralcev – Sancho, Rashford, Sterling, Foden, Saka in jaz – ki lahko igrajo v vsakem klubu na svetu. Neverjetno je, kako smo dobri. Tega ne govorim iz prepotentnosti, to je resnica,« je povedal Jack Grealish v intervju za Daily Mail.