Jakub Józef Orliński je mlad poljski kontratenorist, ki »združuje lepoto tona, neobičajno zlitje barv in izbrušenost v celotnem glasovnem razponu«, kot so zapisali pri The New York Times. Velik vtis je pustil s solističnim nastopom v Carnegiejevi dvorani z ansamblom New York Baroque Incorporated, z recitali v dvorani Wigmore, v Händlovem Mesiji s Filharmoničnim orkestrom iz Varšave, na Bachovem festivalu v Montréalu.

Pevec in maneken Orlińskega ne krasi le lep glas, ampak tudi izjemna odrska prezenca, za katero samozavest očitno črpa s področja plesa in posledično obvladovanja lastnega telesa. Znajde se v različnih plesnih stilih, med drugim v breakdanceu, deluje tudi kot akrobat. Kot fotomodel pa je sodeloval v reklamnih kampanjah za Levi's, Nike, Samsung, Mercedes-Benz, CROPP, MAC Cosmetics, Dannon in Algido. Navdušuje torej tako potrošnice kot obiskovalke baročnih koncertov. Z založbo Erato/Warner Classics je podpisal ekskluzivno pogodbo, tam je nedavno izdal tudi svoj drugi samostojni album Facce d'amore, s katerega je potem konceptualno črpal za istoimenski, a nekoliko bolj strnjen baročni projekt Podobe ljubezni, s katerim trenutno gostuje po Evropi in ki ga bomo nocoj slišali tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Že jutri bo nastopil v Versajski palači, do konca julija pa še v Kongresnem centru v Krakovu, Théâtre du Capitole v Toulousu, v francoskem Uzèsu in Montpellieru ter avgusta v Innsbrucku in na španskem Festivalu de Torroella.