Tekma med Anglijo in Nemčijo mali krst za princa Georgea

Tekma med Anglijo in Nemčijo na evropskem nogometnem prvenstvu, ki je potekala na stadionu Wembley v Londonu, na njej pa je zmagala Anglija z 2 proti 0, je bila za medije oziroma javnost zanimiva ne samo zaradi igre obeh ekip, ampak tudi zaradi posebnega gosta na tribunah. Ne govorimo o glasbeniku Edu Sheeranu in nogometašu Davidu Beckhamu, ki ju je bilo prav tako mogoče opaziti na VIP-delu tribune, ampak o tem, da si je tekmo v družbi mame, vojvodinje Kate, in očeta, princa Williama, ogledal tudi osemletni princ George ter navdušil s svojim vedenjem in »izbiro« obleke.