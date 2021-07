Višnjić sedaj ne živi več v ZDA, ampak v Veliki Britaniji. V angleški Cornwall se je po dolgih letih bivanja v Ameriki preselil, da bi bil bližje domačim pa tudi hčerki Lani, ki živi na Hrvaškem. Kot je povedal pred dvema letoma, ko je za revijo Gloria razkril svojo prelomno selitev v Evropo, je pogrešal svoje starše, njegovi otroci, poleg Lane in Viga sta to še Vivien in Tin, pa stare starše, ki jih niso videli tudi po več let skupaj.