Po navedbah DNS naj bi bile določbe direktive namenjene zmanjšanju neenakopravnega položaja domačih in tujih ponudnikov, državam članicam pa omogočile, da tudi tujim ponudnikom, kot sta na primer Netflix ali HBO, naložijo, da del prihodkov, ustvarjenih v državah, kjer ponujajo vsebine, nimajo pa tam sedeža, vrnejo na te trge in s tem podprejo domačo produkcijo. Ministrstvo pa je te določbe direktive "uporabilo predvsem za dodatno obremenitev domačih televizijskih programov in ponudnikov VOD-storitev (video on demand)," ugotavljajo v društvu novinarjev.

Kot pojasnjujejo, se s predlogom zakona namreč tako domačim kot tujim ponudnikom nalaga enako obveznost, in sicer v višini kar šestih odstotkov prihodkov bruto letnega prihodka, ki ga morajo nameniti v proračunski sklad za avdiovizualno produkcijo. Ob tem po njihovem mnenju predlog zajema tako izdajatelje televizijskih programov kot ponudnike videa na zahtevo, izvzeti so le Radiotelevizija Slovenija, programi posebnega pomena, lokalne televizijske postaje, specializirani televizijski programi in ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev, katerih prihodki so letno nižji od 200.000 evrov.

V društvu opozarjajo, da imajo države EU različne rešitve, vendar se večinoma odločajo za nižje prispevne stopnje, največkrat okoli dveh odstotkov, in pogosto omogočajo izbiro med neposrednim investiranjem v produkcijo ali vplačilom v (obstoječe) sklade oziroma sheme za financiranje filmov. V številnih državah so tako ponudniki spodbujeni, da investirajo v produkcijo avdiovizualnih del, in šele če ne dosežejo zahtevanega odstotka, del prihodka vplačajo v sklad.

"Predlagana zakonodaja te možnosti ne dopušča. Izdajatelj televizijskega progama v Sloveniji mora tako, ne glede na že tako visok odstotek lastne domače produkcije, šest odstotkov prihodkov, ki jih ustvari sam in z njim povezana podjetja, odvesti kot prispevek v sklad. Takšna rešitev je v nasprotju z namenom direktive, in ne vzpostavlja enakih pogojev na trgu," opozarjajo v DNS.