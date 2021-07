Postavitev čebelnjaka je z donacijo v višini 10.000 evrov financirala SID banka. Mestna občina Ljubljana je poskrbela za ureditev dostopa, za čebelnjak pa bo skrbelo Čebelarsko društvo Barje.

"Gre za še en dokaz tesne povezanosti Slovencev s čebelarstvom," je ob postavitvi dejal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Čebelarstvo na območju občine Ljubljana je dobro razvito. Samo znotraj avtocestnega obroča je 125 čebelnjakov ali stojišč na terasah s skoraj 800 panji. V Ljubljani je torej trenutno blizu 40 milijonov čebel, so sporočili iz SID banke.

Velika arhitekturna pridobitev

Čebelnjak, ki je zasnovan v obliki preprostega paviljona in sestavljen iz montažnih elementov, je že z arhitekturnega vidika velika pridobitev. To svoje delo pa je visoko cenil tudi mojster sam, je spomnil predsednik Čebelarskega društva Barje Aleš Süssinger.

Tradicija urbanega čebelarjenja v Ljubljani ima bogato zgodovino, saj so meščani že v začetku prejšnjega stoletja začeli čebelariti na svojih vrtovih. Enega je postavil za svojega nečaka na svojem vrtu v Trnovem tudi Plečnik okrog leta 1930. Med s Cankarjevega doma pa je Ljubljani deloma tudi pripomogel k prejemu naziva zelene prestolnice Evrope leta 2016.

SID banka je že financirala postavitev čebelnjakov v Višnji Gori in pri osnovni šoli Sostro, s postavitvijo tretjega pa po besedah predsednika uprave Sibila Svilana utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije ter prispeva k družbeni in okoljski odgovornosti.

Trajnostjo naravnanost glavnega mesta je izpostavil tudi podžupan Janez Koželj. "Mesto moramo še bolj povezati z naravo v skupni in soodvisni življenjski prostor. Pri tem prizadevanju so nam čebele zaveznice in vodnice, ko jih naseljujemo v mesto in skrbimo za njihov obstoj," je dejal.