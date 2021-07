Gre za posel z okoli 130.000 kvadratnih metrov nepremičnin, ki jih je Factor banka prek hčerinske družbe za več kot 12 milijonov evrov kupila leta 2008 v likvidacijskem postopku družbe Kli Logatec. Z njeno pripojitvijo Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so leta 2016 na slabo banko prešla tudi ta zemljišča in konec leta 2017 jih je okoli 51.000 kvadratnih metrov prodala nepremičninski družbi Svet Re za dva milijona evrov.

Tako Lazar, ki je kot direktor nepremičnin prišel na DUTB decembra 2016, kot skrbnik nepremičninskega portfelja za področje industrije Mišo Josip Ivanec sta vedela, da Svet Re išče zemljišče kot posrednik, vendar nista vedela, kdo je končni kupec.

»Mediji so poročali, da zemljišče kupuje Lonstroff, zakaj niste kontaktirali neposredno investitorja?« ju je spraševal predsednik komisije Aleksander Reberšek (NSi). Oba sta zagotovila, da so na DUTB za Lonstroff izvedeli šele, ko je bila pogodba z družbo Svet Re že podpisana. »To je bila najbolj varovana skrivnost v Sloveniji,« je o končnem kupcu dejal Ivanec.

Po Lazarjevih besedah se jim je sicer zdelo čudno, da je Svet Re zemljišče kupoval v svojem imenu, a po drugi strani pri nepremičninskih poslih to ni nič nenavadnega, še posebej pri multinacionalkah. Le pet dni pozneje je Svet Re 30.000 kvadratnih metrov zemljišča za tri milijone evrov prodal Lonstroffu, ki je tam postavil tovarno medicinskih elastomerov.

Kljub vsemu je Lazar menil, da so na DUTB dosegli dobro ceno. Za kvadratni meter zemljišča so iztržili 45 evrov, ker se je kupcu mudilo, če bi pogajanja trajala dlje, pa bi ta ceno verjetno znižal, je menil in dodal: »To je dobra cena, po moje.« Da je Svet Re prodal zemljišče naprej za 90 evrov, se mu zdi nepojmljivo.

Reberšek je vztrajal, kako da niso mogli preprečiti prodaje zemljišča naprej. »Povsod sem naletel na zid molka,« je povedal Ivanec. Ko se je nazadnje izvedelo za Lonstroff in je nadrejenim dejal, da zdaj končno ve, kdo je končni kupec, pa so mu ti rekli, naj se ne vtika v zadeve. Za koga gre, ni želel razkriti.

DUTB je poskušala zemljišče v Logatcu že nekaj let prej prodati v celoti, a niso našli kupca, zato so se odločili za prodajo po delih. Ivanec je povedal, da sta bili dve stavbi postavljeni na nasutju iz lesnih odpadkov in žagovine, ena se je celo posedla, in zemljišče ni bilo primerno za novogradnjo. »Strošek sanacije bi bil previsok in dali smo ugodno ceno, da bi pritegnili večje zanimanje,« pa je dodal Lazar.

Pri poslu, zaradi katerega je bila uvedena tudi kriminalistična preiskava, so se po Lazarjevih besedah dogajale »izredno čudne stvari«. Izginjali so denimo dokumenti in podpisi in sam je prepričan, da gre za poskus preganjanja in diskretitacije nekaterih zaposlenih na DUTB, med njimi njega in nekdanjega glavnega izvršnega direktorja Imreja Balogha. Več je bil pripravljen povedati na zaprtem delu seje komisije.