Izrael je ponoči izvedel letalske napade na položaje Hamasa v Gazi, kjer naj bi to skrajno palestinsko gibanje razvijalo orožje, so sporočili iz izraelske vojske. S tem so odgovorili na zažigalne balone, ki so iz Gaze prileteli v Izrael, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Palestinski skrajneži pogosto proti Izraelu pošiljajo zažigalne balone, da bi tam povzročili škodo. Zaradi tega je že večkrat zagorelo na izraelskih poljih.

Izrael in Hamas sta se sicer maja zapletla v 11-dnevne spopade, pri čemer je v Izraelu umrlo 13 ljudi, v Gazi pa 255. Spopadi so se končali s prekinitvijo ognja, ki je začela veljati 21. maja.