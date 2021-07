V soboto bo povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo deževalo, v ponedeljek popoldne se bo zjasnilo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, predvsem v Alpah bodo popoldne krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo povečini sončno, v Alpah lahko zvečer nastane kakšna nevihta.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv ugoden.