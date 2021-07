Zelena luč za 2,5 milijarde sredstev za okrevanje

Slovenija je kot trinajsta država članica EU prejela pozitivno oceno evropske komisije za načrt za okrevanje in odpornost. Načrt podpira pomembne reforme, kot so zdravstvena, pokojninska in reforma dolgotrajne oskrbe, med največjimi naložbami pa izstopa več sto milijonov evrov za preprečevanje poplav in železniško infrastrukturo.