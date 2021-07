69. Ljubljana Festival: Slovesen začetek na Kongresnem trgu z ruskimi umetniki

Potem ko je včeraj popoldanski dež dodobra osvežil prestolnico, je bilo zvečer na Kongresnem trgu vse nared za slovesno odprtje 69. Ljubljana Festivala. S Kozinovo Belo krajino in Berliozovo Fantastično simfonijo so ga zagnali glasbeniki orkestra Marijinega gledališča z maestrom Valerijem Gergijevom na čelu, ki so se iz Sankt Peterburga v Ljubljano pripeljali nekaj ur pred koncertom, po nastopu pa takoj odpotovali domov. »Da bomo imeli v prihodnjih dveh mesecih festivala veliko prireditev na prostem, se je v teh koronačasih izkazalo za zelo dobro, saj če bi bili koncerti v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer imamo rezervne termine v primeru dežja, bi bilo povpraševanje po vstopnicah manjše. Ljudi je namreč po odzivih sodeč strah okužbe z virusom v zaprtih prostorih,« je včeraj povedal direktor Festivala Ljubljana in umetniški vodja poletnega festivala Darko Brlek, ki je zadovoljen s prodajo vstopnic. Že nocoj bo na Kongresnem trgu nastopila še ena zvezda, mezzosopranistka Elina Garanča, v koncertni izvedbi opere Carmen. im