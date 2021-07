V hrvaški prestolnici so se včeraj nadaljevale aretacije zaradi več primerov domnevne korupcije v času vladanja pokojnega župana Milana Bandića. Prijeli so še deset oseb – osem podjetnikov in dva zaposlena v mestni upravi, ki sta po navedbah Večernjega lista osumljena prejemanja podkupnin za izdajo raznih dovoljenj. Na dan je prišla tudi še četrta veja preiskave – gre za domnevni dogovor podjetnika z Bandićem o nakupu košev za smeti, na katerih je bil oglasni prostor. Sporočilo policije kaže, da v tem primeru ni osumljenih iz mestne uprave, ampak le poslovnež zaradi davkov.

Ena od preostalih treh v sredo razkritih vej v preiskavi okoli Bandića se nanaša na prilagajanje razpisa za direktorja otroške bolnišnice Srebnjak, da bi bil izbrani kandidat po izbiri župana, zaradi česar so v sredo aretirali dve njegovi bližnji sodelavki v mestni upravi. Eno od njiju, Ano Stavljenić - Rukavina, so zaradi starosti (82 let) spustili domov, da se bo lahko branila s prostosti, včeraj pa jo je v stanovanju, kjer živi sama, nezavestno našel sorodnik. Prepeljali so jo v bolnišnico in pregledali ter odpustili domov.

Četrta in sprva tudi najbolj odmevna veja preiskave pa je domnevno podkupovanje Bandića in v sredo aretiranega direktorja Hrvaške radiotelevizije Kazimirja Bačića . Kot je zdaj bolj jasno iz sporočil policije in urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, je imel 74-letni podjetnik Milan Lončarić težave z legalizacijo že zgrajenega kompleksa Vrtovi svetlobe in s pridobivanjem dovoljenj za gradbena dela na objektih v lasti svojih podjetij. Zato je Bačića prosil, naj izkoristi svoj vpliv pri Bandiću in tudi pri bankah za pridobitev ugodnih kreditov. Bačić je to tudi storil in Bandiću predal 50.000 evrov od Lončarića, župan je nato osebno posredoval za izdajo potrebnih dovoljenj, Lončarić pa je direktorja HRT nagradil s stanovanjem in opremo zanj v skupni vrednosti približno (preračunano) 136.000 evrov, navaja sporočilo policije. Vse to naj bi se dogajalo v času od marca lani pa vse do pred nekaj dnevi. Bandić, ki je bil na čelu Zagreba več kot dvajset let, je sicer umrl februarja zaradi srčnega napada, preiskava proti njemu pa se je po navedbah hrvaških medijev začela lani, tudi s prisluhi in sledenjem. Dogovorjeni posli so se po navedbah policije torej odvijali tudi po njegovi smrti.

Tretja veja preiskave se nanaša na domnevno korupcijo pri oddajanju stojnic oziroma javnih površin na atraktivnih lokacijah med zagrebškim novoletnim sejmom in ob drugih dogodkih. Zdaj je o tem več povedala tudi policija. O najemu površin naj bi se s podjetnikom Denisom Mohenskim dogovarjal sam Bandić, sodelovala pa sta še županov voznik Zdravko Krajina ter članica mestne komisije za oddajanje javnih površin Jelena Čeklić , ki so ju tudi aretirali. Zaslužek od dogovora je po navedbah policije znašal več kot pet milijonov kun (670.000 evrov) in so si ga razdelili Bandić, Mohenski in Krajina.

Zbadanja Milanovića in Plenkovića

Aretacije v Zagrebu so odmevale v hrvaški politiki. Med prvimi se je oglasil novi župan Tomislav Tomašević iz stranke Zmoremo, ki je po zmagi na majskih volitvah položaj prevzel pred slabim mesecem dni. Dejal je, da se je nad Zagrebom »očitno več let vil oblak korupcije, moj cilj pa je, da se nebo razjasni«, dodal pa, da pričakuje nove aretacije, saj da je šlo očitno za dolgoletno sporno početje.

Aretacije in razkrivanje afer sta komentirala in za medsebojno obkladanje vnovič izkoristila predsednik države Zoran Milanović in premier ter vodja vladajoče stranke HDZ Andrej Plenković. Milanović je včeraj dejal, da so vsi aretirani iz kroga Milana Bandića, ki so mu HDZ oziroma Plenković in njegova ekipa dajali podporo. »Njega morate vprašati, ali mu je zdaj neprijetno,« je dejal Milanović. Dodal je, da na Hrvaškem ves čas potekajo aretacije ljudi, ki so blizu HDZ in Plenkoviću. »Kako je to mogoče? Ne obtožujem ga, da on to organizira, ampak tu gre za talent upravljanja. Ali ga imaš ali pa ga nimaš. Kako lahko vedno izbereš lopove?« je rekel Milanović. Ob komentarju aretacije direktorja HRT pa se je zavzel za to, da javna radiotelevizija ukine informativno-politični program, je poročala hrvaška agencija Hina.

Plenković pa je dejal, da na Hrvaškem ni nedotakljivih in da pravosodje deluje neodvisno in samostojno ter da nihče nima vpogleda v tajne dosjeje »za razliko od časov, ko je bil on (Milanović) predsednik vlade«. Zavrnil je namige predsednika, da aretacij načrtno ni bilo pred majskimi lokalnimi volitvami na Hrvaškem. »Ne vem, od kod takšni zaključki. Organi pregona delujejo tako, da gredo v naslednjo fazo postopka, ko ocenijo, da so dokazi za to dovolj zreli. Pomembno je, da javnost to ve, in da zavračamo teze o vplivu politike na pravosodje, kar je ena od priljubljenih tem gospoda, o katerem ste govorili,« je po poročanju portala index.hr dejal Plenković, misleč na Milanovića. ba