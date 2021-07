Ko sta leta 1997 izgubila takrat 36-letno mater, sta imela petnajst in dvanajst let. Prej, takrat in še veliko let po tistem sta bila neločljiva. Štiriindvajset let pozneje, ob današnjem odkritju prvega Dianinega spomenika na Otoku, sta 39 in 36 let stara odrasla moška, moža in očeta sprta že leto in pol. Njuna sprava je ključna za premostitev razkola v kraljevi družini.

Materin kip sta naročila leta 2017, leto po tistem, ko je Harry srečal Meghan, William pa menda posejal seme razdora, ko mu je svetoval, naj »ne hiti v zakon s tem dekletom«. Njegova Kate je devet let čakala na to, da jo je zaprosil za roko, vmes pa jo je za krajši čas celo zapustil. Harry je po tistem, ko naj bi po dolgem iskanju srečal pravo, hitel. Očitno sta se na ljubezenskem področju zelo različno odzvala na mučen zakon staršev, ki sta vodila dolgo, grdo in zelo javno ločitveno bitko.

Kip princese s tremi otroki Materin spomenik je bil edini, zaradi katerega sta v minulih osemnajstih mesecih ohranila vsaj delni stik. Do zadnjega naj bi se usklajevala s kiparjem, proti koncu menda o princesinem nosu. Dianin kip je presenetil, ker ni samo njen. Njeni roki sta ljubkovalno na ramenih dveh otrok, ki nista William in Harry. Za enim od njih je še en otrok, ki ga najprej ni opazil nihče. Njena sinova sta želela, da bi kip izražal njeno veliko ljubezen ne samo do njiju, ampak do vseh otrok. Njuna ikonska mati je postala ljudska princesa. Bila je prva članica družine, ki je sestopila s kraljevih višav. Rokovala se je z bolniki z aidsom. Hodila je med minami. Sama je bila zelo ponosna na svojo kampanjo za odstranitev protipehotnih min, a v srcih Britancev in drugih je ostala predvsem kot sočutna ženska, ki je monarhijo naredila bolj tenkočutno, manj vzvišeno, posebno po svoji tragični smrti. William in Harry naj bi si tudi želela, da bi spomenik izražal njeno toplino, energijo in eleganco. Napisala sta, da se je spominjata zaradi njene ljubezni, moči in značaja, s katerimi je postala sila dobrega po svetu in spremenila nešteto življenj. Izrazila sta upanje, da bo njen spomenik za vedno simbol njenega življenja in zapuščine.

Je napetost med bratoma popustila? Poleg kipa je presenečenje prineslo tudi to, da princa razkritja nista pospremila z ločenima govoroma, ki so ju napovedovali v medijih, kar je najbrž dobro za njuno zbližanje, ki je ključno za premostitev družinskega razkola, saj bi se govora lahko spremenila v tekmovanje poklonov materi, v katerih bi lahko rekla tudi kaj takega, kar bi škodovalo prvim korakom k spravi. Videti sta bila veliko bolj sproščena v družbi drug drugega kot na pogrebu princa Filipa, ko smo ju zadnjič videli skupaj. Bila sta dobre volje, nasmejana, zadovoljna. Harry morda bolj kot William, a vseeno tokrat ni bilo niti sledu napetosti med bratoma, ki naj bi sinoči imela »pogovore o družinski krizi«. Zraven naj bi bila tudi Williamova žena Kate, kar morda pomeni, da si brata želita zakorakati proti spravi tudi za zaprtimi vrati. Če razkritje spomenika materi ni prineslo velikega koraka k spravi med njenima sinovoma, potem je vprašanje, kaj ga sploh lahko. Zasebnega razkritja spomenika, ki so se ga poleg Williama in Harryja (edinih članov kraljeve družine) udeležili tudi Dianini sestri in brat, ni prenašala televizija, posnetke in fotografije so vsi mediji dobili po tistem, ko je bilo razkritje spomenika (zaradi visokega živega zidu javnosti nevidno) že mimo.