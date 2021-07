Po oceni portugalske vlade so se epidemiološke razmere v zadnjem tednu še dodatno poslabšale in glede na trenutne razmere ni mogoče reči, da je pandemija pod nadzorom. V 45 občinah, kjer je situacija najslabša, zato znova uvajajo strožje ukrepe, kot je nočna omejitev gibanja.

Gre predvsem za prepoved vožnje po javnih cestah med 23. in 5. uro zjutraj. Poleg tega so ukrep, v skladu s katerim se morajo gostinski lokali zapreti do 22.30 čez teden in 15.30 ob koncih tedna, z Lizbone in še dveh drugih občinah zdaj razširili na še 16 krajev.

Portugalska je v sredo po uradnih podatkih prešla mejo 2000 potrjenih okužb v 24 urah. To je največ po februarju, ko je deset milijonov Portugalcev živelo pod strogim zaprtjem, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev na Portugalskem v enem tednu zrasla s 124 na 169; v EU jo tako prekaša le Ciper, kjer znaša skoraj 180.

Na Portugalskem je zdaj že prevladujoča različica delta, ki predstavlja okoli 55 odstotkov vseh novih okužb s koronavirusom in naj bi bila kriva za ponoven hiter porast okužb v zadnjih tednih.

Pozimi je bila Portugalska nekaj časa celo država z največ okužbami in smrti zaradi covida-19 glede na število prebivalcev, nato pa se je lahko že maja pohvalila z najmanj novimi okužbami v Evropi.

V državi je bilo sicer s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih že več kot 50 odstotkov prebivalcev, 32 jih je bilo doslej cepljenih v celoti.