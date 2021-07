Isti vir navaja, da je Ramos zavrnil dve ponudbi iz Anglije, njegov brat in zastopnik pa se že nahajata v Parizu in usklajujeta zadnje podrobnosti pred podpisom pogodbe s PSG.

Ramos je v zadnjih 16 letih igral za Real. Konec junija mu je potekla pogodba, ki pa jo vodstvo madridskega kluba ni želelo podaljšati. V zadnji sezoni je bil dlje časa odsoten zavoljo poškodb, zaradi tega ga španski selektor Luis Enrique ni uvrstil na svoj seznam za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, podobno usodo pa so doživeli tudi drugi nogometaši španskega kraljevega kluba.

Ramos je za Real Madrid igral med letoma 2005 in 2021 in v tem obdobju osvojil 22 naslovov na domačem in mednarodnem prizorišču.