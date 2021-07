Že ob pol osmih zjutraj se je včeraj na Trgu nebeškega miru začela osrednja slovesnost ob stoletnici Komunistične partije Kitajske. Morda se je njen generalni sekretar Xi Jinping tako hotel izogniti dnevni vročini in tridesetim stopinjam Celzija, morda pa Kitajce simbolično pozvati k budnosti zaradi možne konfrontacije z zunanjim sovražnikom, kar so zanje predvsem Združene države.

Poleg domačih pomembnih osebnosti in tujih diplomatov je bilo na slovesnost povabljenih še 70.000 Kitajcev iz vseh delov države, ki so jih pred tem testirali in ki večinoma niso nosili mask. Niso pa smeli imeti mobitelov in tako obeležiti zgodovinskega trenutka.

Opozorila »imperialistom« Osrednja pozornost na slovesnosti, ki je zaradi strelov iz 56 topov (vsak je predstavljal eno od 56 etničnih skupin v državi), preleta bombnikov in bojnih helikopterjev imela nekoliko vojaški pridih, je veljala enournemu nastopu Xija. Govoril je točno tam, kjer je leta 1949 Mao Cetung razglasil Ljudsko republiko Kitajsko. Hvalil je uspehe partije, ki je naredila iz Kitajske »moderno državo blaginje«. Sporočila pa je poslal tudi na tuje in posvaril »imperialiste« pred skušnjavo, da bi jo napadli ali skušali ustvariti razdor med komunisti in drugimi prebivalci. »Tega ne bo dovolilo 95 milijonov komunistov, pa tudi ne 1,4 milijarde Kitajcev,« je dejal Xi. Po mnenju opazovalcev je naslavljal predvsem ZDA, ko je rekel, da »nikoli ne bomo sprejeli svetohlinskih pridig tistih, ki mislijo, da nam imajo pravico govoriti, kaj je prav in kaj ne«, in da »nikomur ne bomo dovolili, da nadleguje, zatira ali si podreja Kitajsko«, če bi kdo poskusil, pa »si bo krvavo razbil glavo ob velikem jeklenem zidu več kot 1,4 milijarde Kitajcev«.