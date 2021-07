Juvanova, ki je s tem izenačila svoj najboljši dosežek na grand slamih - v tretjem krogu je nastopila tudi letos na odprtem prvenstvu Avstralije, se bo za uvrstitev med šestnajst najboljših pomerila z 20. nosilko, 17-letno Američanko Cori Gauff.

Doslej sta se srečali dvakrat; 2019 v Roland Garrosu je zmagala Juvanova, letos v Adelaidu pa Američanka.

Juvanova je za zmago potrebovala uro in osem minut. V prvem nizu, ki je trajal pol ure, je enkrat odvzela servis vrstnici iz Francije, v drugem pa je po zaostanku 1:3 dobila naslednje štiri igre, povedla 5:3 in nato na svoj začetni udarec prišla do zmage.

Ljubljančanka je še edina slovenska predstavnica v glavnem žrebu med posameznicami. Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta izpadli v prvem krogu