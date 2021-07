"Prosim, da skupaj pristopimo k cepljenju in omogočimo maksimalno delovanje družbe in športa tudi jeseni in pozimi," je predstavnikom OKS, nacionalnih športnih panog, športnih zvez in športa za vse dejal Poklukar.

Ta je izpostavil, da šport združuje in da športniki vložijo izreden trud v svoje uspehe. Da bi ti nemoteno lahko vadili tudi jeseni in pozimi, "pa potrebujemo zadostno precepljenost v državi".

Poklukar je naštel vrsto držav, kjer imajo trenutno že težavo z novo različico virusa Delta. "Ni vprašanje, če bo prišla k nam, ampak kdaj bo prišla. Če ne bomo precepljeni, bomo vnovič prisiljeni v zapiranje družbe."

Dobre tri tedne pred olimpijskimi igrami v Tokiu pa je Poklukar športnikom zaželel tudi obilo sreče na tekmovanju, na katerega so se nekateri pripravljali tudi po pet let.