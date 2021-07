Elina Garanča, ki so jo v časopisu New York Times proglasili za najboljšo Carmen vseh časov, ima, kot je povedala, na Ljubljana Festival in tukajšnje občinstvo pozitivne spomine. Veseli jo, da bo tokrat na festivalu nastopila skupaj s soprogom, dirigentom Karlom Markom Chichonom, ki bo vodil Simfonični orkester RTV Slovenija, ter da bo ob njej nastopila odlična ekipa pevcev. S tenoristom Jonathanom Tetelmanom, ki bo nastopil kot Don Jose, in basbaritonistom Kostasom Smoriginasom, ki bo Escamillo, je že nastopila. Ob njih bo na odru stala še sopranistka Marija Jelić kot Micaela.

Chichon je spomnil, da so glasbeniki, ki so v zadnjem letu imeli srečo, da so lahko ustvarjali, nastopali v praznih dvoranah ali glasbo izvajali v studiih, sedaj pa jim je končno omogočeno, da bodo nastopili pred občinstvom. To ima, kot je poudaril, izjemno pomembno vlogo, saj nastop pred praznim avditorijem glasbenika ne obogati na enak način kot pred občinstvom. Koncertna verzija Carmen po njegovih besedah vsebuje vse, kar je bistveno za Bizetovo opero - v njej so strast, energija, ljubosumje, žalost, obup, umor.

Direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek je ob tem pojasnil, da so se v dogovoru z maestrom odločili za koncertno verzijo brez zbora, saj so dogovori potekali v času zelo strogih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in niso mogli vedeti, ali bodo lahko na oder postavili velik zbor, kot ga sicer zahteva uprizoritev na prostem. Chichon je ob tem dodal, da je koncertna verzija opere Carmen, ki so jo sicer že nekajkrat izvedli, v umetniškem smislu prepričljiva in deluje, prepričan je tudi v zasedbo.

Francoski skladatelj Georges Bizet je eksotično opero o privlačni in neustrašni Carmen ustvaril v letih 1873 in 1874 po istoimenski literarni predlogi Prosperja Merimeeja. Pri ustvarjanju glasbe za opero, ki govori o pasteh ljubezenskih igric in se konča tragično, je izhajal iz španskega melosa, od koder prihaja tudi Carmen. Z veliko spretnostjo je izoblikoval značaje in psihološka ozadja likov. Glasbo, prežeto tudi s romsko melodiko, je podrobno dodelal, poigraval se je s konvencijami žanra in v operi izrazil ekspresivnost, ki je ni bilo mogoče preseči, so zapisali pri Festivalu Ljubljana.

Elina Garanča je kariero začela kot rezidenčna umetnica Državnega gledališča v Meiningenu in pozneje v Frankfurtski ter Dunajski državni operi. Je prejemnica številnih nagrad in od leta 2005 ekskluzivna umetnica založbe Deutsche Grammophon. Med njenimi številnimi glavnimi vlogami je posebno cenjena njena upodobitev Carmen v londonskem Covent Gardnu in newyorški Metropolitanski operi. Redno nastopa na najuglednejših opernih in koncertnih odrih. Na Ljubljana Festivalu bo tokrat nastopila tretjič.

Karel Mark Chichon je končal študij na londonski Kraljevi glasbeni akademiji. Bil je šef dirigent Graškega simfoničnega orkestra, šef dirigent in umetniški vodja Latvijskega nacionalnega simfoničnega orkestra ter šef dirigent Filharmoničnega orkestra Nemškega radia Saarbrücken Kaiserslautern. Od maja 2017 je šef dirigent in umetniški vodja Filharmoničnega orkestra Gran Canaria. Dirigiral je številnim uglednim orkestrom in v najpomembnejših opernih hišah.