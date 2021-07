OPEC+ spet s škarjami in platnom v rokah

Globalna pandemija covida-19 je imela pozitiven učinek za države članice naftnega kartela OPEC in njegove partnerje, predvsem Rusijo. Spomnimo se »cenovne vojne« med Savdsko Arabijo in ZDA, ki je povzročila prvi večji popravek cene surove nafte. Olja na ogenj je prilil prvi val pandemije, ki je skoraj čez noč ustavil socialno življenje in na glavo postavil pričakovanja analitikov glede prihodnjega agregatnega povpraševanja po nafti. Oboje se je končalo tako, da smo prvič v zgodovini videli negativno vrednost terminskih pogodb na surovo nafto. Dobro leto pozneje se znova srečujemo z ugibanji, kdaj bo cena surove nafte spet presegla mejo 100 dolarjev na sod, škarje in platno pa so očitno znova v rokah OPEC (in Rusije), zaradi česar so oči svetovne investicijske srenje usmerjene v četrtkovo srečanje predstavnikov držav članic največjega naftnega kartela. Na srečanju bodo odločali o nadaljevanju omejevanja proizvodnje v prihodnjih mesecih in morebitnem podaljšanju dogovora o sodelovanju na področju uravnavanja ponudbe med največjimi svetovnimi proizvajalci, sklenjenega zaradi nastopa pandemije covida-19. Dogovor poteče aprila prihodnje leto.