Spletni brskalci so našli njegov zapis iz leta 2012, kjer je ostro kritiziral cepljenje, a je Kadič članek hitro umaknil in zapisal: »Nič bat. Še vedno sem proti obveznemu (!) cepljenju. Cepljenje mora biti in ostati stvar izbire.« S svojo izjavo pa je zgolj izzval smeh spletne publike.

A spoštovani Edvard Kadič, zakaj bi se branili pred kritiki – delo stranke, ki ji pripadate in ki stavi na vas, pravzaprav temelji na tem, da sproti po potrebi spreminja svoja stališča. Tako kot ste vi po potrebi za cepljenje ali proti cepljenju, tako je bil šef Janša s svojimi najbližjimi člani včasih zagrizen komunist. In tako kot ste se vi zdaj postavili za cepljenje, je tudi stranka, ki vas podpira, v sodobnih časih postala ekstremno desničarska, pardon, demokratična.