Že minuli teden je bila na zemljevidu ECDC zeleno obarvana vzhodna Slovenija, a zahodni del države je ostal oranžen in mu je preboj v zeleno uspel teden dni kasneje.

V zeleno kategorijo območje uvrstijo, ko je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev nižja od 50 in delež pozitivnih testov nižji od štirih odstotkov ali ko je incidenca nižja od 75 in delež pozitivnih testov nižji od odstotka.

Ta kriterija zdaj izpolnjuje vsa Slovenija, kjer je 14-dnevna incidenca v obdobju do 27. junija po podatkih ECDC znašala približno 40 na 100.000 prebivalcev.

Zelenih je tudi velika večina drugih članic EU, oranžna je Portugalska, pa tudi del Španije, ki je na jugu rdeča - rdeče so Katalonija, Aragonija, Valencija, Andaluzija in Kanarski otoki. Oranžni so tudi irska, Latvija, približno polovica Švedske in tretjina Finske ter precejšnji deli Belgije in Nizozemske.

Zemljevid, ki temelji na podatkih držav članic, predstavlja osnovo za priporočila Sveta EU glede nenujnih potovanj po EU v času pandemije.