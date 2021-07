Potem ko je tekmovanje na evropskem prvenstvu končalo 16 izmed 24 reprezentanc, so reakcije v posameznih državah zelo različne. V nekaterih reprezentancah so izpad sprejeli mirno, drugje umazano perilo perejo kar v javnosti. Najbolj burno je na Hrvaškem, kjer je izbruhnilo vse nakopičeno nezadovoljstvo in smo priča javnim pozivom ter odprtim spopadom.

Začelo se je s tiskovno konferenco selektorja Zlatka Dalića dan po izpadu v osmini finala proti Španiji, ko je dejal, da niso vsi igralci vložili toliko, kot je bilo treba za napredovanje, da so nekateri igralci porabili vse kredite, vendar o imenih ni govoril. Reakcije na izjave selektorja, ki mu očitajo, da je pri vodenju ekipe premehak in preveč popustljiv, so bile burne. Najostrejši je bil reprezentant Ante Rebić, igralec, ki je menjal nogometno obutev v trenutkih, ko je Španija krenila v napad in izid izenačila na 1:1.

Rebić, ki je odigral prvenstvo za pozabo, je v objavi na instagramu napadel selektorja Zlata Dalića, čeprav je bil njegov ljubljenec, in strokovne komentatorje na televiziji, ki so ga kritizirali zaradi njegovih predstav na igrišču in zunaj njega. »Navsezadnje sploh ni pomembno, kdo je krivec. Dejstvo je, da smo zadnji dve, tri leta gnoj. Osebno mi je žal, da nismo imeli nekoga, ki bi uporabil to nadarjeno generacijo in dva genija (L in M), da bi na tem prvenstvu naredila nekaj (veliko) več,« je v prispevku na instagramu zapisal Rebić. Ko je omenil nekoga, je imel v mislih selektorja Zlatka Dalića, z genijema pa je poimenoval Luko Modrića in Dejana Lovrena. Ob tem je zanimivo, da je Rebić igralec, ki mu je preveč popustljivi selektor Dalić neizmerno zaupal, čeprav je kot napadalec na 42 tekmah dosegel le tri gole za Hrvaško in strelski post traja že tri leta.

Rebić ni obračunal le s selektorjem, ampak v drugem zapisu tudi s strokovnimi komentatorji, nekdanjima hrvaškima reprezentantoma Robertom Prosinečkim in Goranom Vlaovićem ter novinarjem Sportskih novosti Antonom Samovojsko: »Televizijski strokovnjaki naj se pred oddajo izogibajo ’gemišta’ in navijajo za Hrvaško. Skupaj smo močnejši.« Medtem ko Vlaović in Samovojska dogodka nista želela komentirati, je Robert Prosinečki za spletni portal Index povedal: »Ne vem, kdo je Rebić. Že dolgo časa ga nisem videl.«

Ko je Rebić videl, kakšen vihar je povzročil na Hrvaškem, je najprej že po 20 minutah izbrisal objavo, nato pa še svoj profil na instagramu. To ni prvi primer, da je Rebić »norel« na družbenih omrežjih. Pred sedmimi leti, ko je igral prvo sezono v Italiji za Fioretnino, kamor je prišel iz NK Split, je na facebooku zapisal kopico negativnih komentarjev o državi, v kateri je služil kruh: »Najbolj neumna država na svetu, prisežem. Kako neumna država. Sovražim jo.« Kasneje se je opravičeval, da se je le šalil s prijatelji, ker mu je bilo zaradi poškodbe dolgčas in je stalno visel na družbenih omrežjih. Ko je bil član Leipziga, kjer ni veliko igral, je objavil fotografijo s pripisom: »Klop, moj novi položaj.«