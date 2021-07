Obdobje mojega formiranja v 60. letih je bilo čas velike liberalizacije in odpiranja, kaljenja novih idej. Maja 1968, ko so se začeli študentski protesti v Parizu, sem bil še gimnazijec. Ampak bil sem med akterji zasedbe Filozofske fakultete maja 1971 in potem glavni urednik Tribune. Takrat se je rojevala cela vrsta političnih, filozofskih in avantgardnih umetniških gibanj. Težko bi takratni režim opisali kot strašno totalitarno dušenje, kljub občasnim zaplembam in podobno. Nasprotno: režim se je rahljal in vsak naslednji dan je bilo možno več, kot je bilo možno dan prej – včasih še sami nismo mogli verjeti, kam lahko sežemo. Tako imenovana svinčena 70. leta so nastala kot reakcija na dolgo in pomembno obdobje liberalizacije. Druga polovica 80. let pa je bila ponovno obdobje odpiranja, razmaha.

Če primerjava Aškerčevo in Roško – oboje je bilo veliko prebujanje civilne družbe, trenutek, ko so si ljudje sami vzeli svobodo. Maja je od zasedbe Filozofske fakultete minilo 50 let, Roška je bila pred nekaj več kot 30 leti. In sedanji petkovi protesti pomenijo prav takšno formiranje civilne družbe, v istem duhu, z istim nabojem, nadaljevanje. Nosilci so sedaj mlade generacije, ampak ni nas malo, ki smo tam še z Aškerčeve. Primorske novice