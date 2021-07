Namen projekta Inženirke in inženirji bomo! je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj je spodbujanje razvoja talentov, ustvarjalnosti mladih v tehniških poklicih in inovativnosti, kar bo vodilo k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Pred kratkim so podelili tri inženirske iskre navdušujočim projektom in ljudem. V prostorih Inženirske akademije Slovenije so priznanja ob 12. uri prejeli Val Vidmar in Nik Stanojević z gimnazije Novo mesto za razvoj pripomočka za slepe visus – see with me, Mojca Milone, učiteljica navdiha z osnovne šole Solkan, in skupina Iskratel v sodelovanju s strokovno tehniško gimnazijo Kranj za Inženirski izziv. Ob tem organizatorji izpostavljajo še dva projekta in slovensko evropsko inženirko, ki si zaslužijo častno omembo.

Pomen idej in motivacije »Iskra ideje ima neustavljivo moč, saj slabovidni vidijo bolje, dijaki se navdušujejo za tehniške poklice, tisti, ki so že 'okuženi' s tehniko, pa lahko vidijo profesionalce v akciji. Iskra, ki spodbudi idejo, ima neustavljivo moč in nemogoče ne obstaja. Tu smo, da nagradimo najsvetlejše iskre, ideje, ki bodo spremenile svet. Če kdo pomisli, da ne svetijo dovolj svetlo – počakajmo malo, tudi voda je mehka, a obrusi najtrši kamen,« pomen idej in inovativnosti izpostavlja Miha Bobič, predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki bo skupaj s slavnostnim govornikom, prof. dr. Stanislavom Pejovnikom, glavnim tajnikom Inženirske akademije Slovenije, prejemnikom podelil priznanja. Pri podelitvi letošnjih inženirskih isker so v ospredju talenti. Šolsko okolje je namreč tisto, ki vitalno vpliva na opredelitev mladih za vstop v svet inženirjev. Ne samo da smo Slovenci zgodovinsko narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev, ampak so danes med nami veliki potenciali in tisti, ki razumejo, kako je ta element družbenega razvoja usodnega pomena za ohranjanje blaginje družbe, v kateri živimo.