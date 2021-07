Hidria bo tej prestižni znamki zagotavljala rotorje in statorje za električne pogonske agregate in s tem pomembno sooblikovala avtomobilske trende prihodnosti. Hidria je ta pomembni prestižni posel na področju elektromobilnosti dobila zaradi svojih izkušenj, znanja, inovativnih tehnologij ter odličnih rezultatov testiranj prototipnih vzorcev pogonskega elektromotorja s Hidriinim statorjem in rotorjem. Idrijska korporacija je sama razvila in proizvedla dizajn orodij ter izdelala prototipe statorjev in rotorjev, ki so pravkar na testiranju v prvih Maseratijevih prototipnih vozilih granturismo, te dni opaženih na cestah okrog Modene v Italiji. Pri tem Hidria uporablja še posebno tanko elektropločevino, ki zvišuje izkoristke elektromotorja in podaljšuje domet vozila. Visokozmogljivi elektromotorji bodo vgrajeni v nova povsem električna maseratija granturismo in grancabrio, ki bosta na ceste zapeljala že leta 2022. V vsakem omenjenem superšportniku bodo po trije tovrstni elektromotorji, vozilu pa omogočajo pogon na vsa štiri kolesa in doseganje hitrosti od 0 do 100 km/h v manj kot dveh sekundah.