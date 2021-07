Gre za že uveljavljeno prakso, da AI na predsedujočo državo naslovi priporočila oziroma zahteve za ukrepanje. Predsedujoče države EU so namreč v edinstvenem položaju, da se odločno zavzamejo za človekove pravice in pri tem pokažejo sposobnost vodenja.

Svoje zahteve so sicer v AI razdelili na pet področij. Na prvem mestu je "zagotavljanje napredka pri zaščiti in spodbujanju človekovih pravic in pravne države v EU", zlasti glede aktualnih postopkov po členu sedem pogodbe o EU, glede pristopa EU k evropski konvenciji o človekovih pravicah in k istanbulski konvenciji ter glede razvoja zakonodaje EU proti t. i. SLAPP tožbam.

Na drugem mestu je "postavljanje človekovih pravic v središče zunanje politike EU", med drugim s prednostno obravnavo človekovih pravic v odnosih s tretjimi državami, zagovarjanjem dosežkov na multilateralnem področju in krepitvijo podpore zagovornikom človekovih pravic.

Sledi usmerjanje pogajanj o novem paktu EU o azilu in migracijah na način, da bo politika unije na tem področju osredotočena na solidarnost in človekove pravice. Kot poudarjajo v AI, je treba zagotoviti učinkovit dostop do azila v državah EU ter vzpostaviti neodvisen mehanizem za ugotavljanje kršitev človekovih pravic na mejah EU in delujoče mehanizme solidarnosti in izkrcanja. Pravice migrantov in prosilcev za azil morajo biti osrednjega pomena za pogajanja in izvajanje katerega koli sporazuma o sodelovanju na področju migracij s tretjimi državami.

Četrto področje zadeva pogajanja o svežnju pravil glede digitalnih storitev, v središču katerih morajo biti človekove pravice - med drugim z zagotavljanjem odgovornosti ponudnikov spletnih storitev, večjo preglednostjo praks spletnih platform ter obravnavo poslovnih modelov, ki temeljijo na nadzoru uporabnikov in na sistemih predlagalnih algoritmov.

Slovenijo AI poziva še k zagotavljanju dostopa do odprave krivic za žrtve kršitev človekovih pravic in žrtve okoljskih škod z usmerjanjem pogajanj o prihajajoči zakonodajni pobudi trajnostnega upravljanja podjetij.

Janša pa je v odzivu na poziv AI na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju ob začetku predsedovanja dejal, da so človekove pravice pomembna zadeva, kar je sam občutil v praksi, ko so mu pred 33 leti kot novinarju sodili pred vojaškim sodiščem in ga zaprli.

"Vendar bi svetoval AI, naj se osredotoči na Belorusijo, kjer je nekaj sto političnih zapornikov, ki umirajo v zaporih, in kjer AI za razliko od EU ne naredi tistega, za kar je ustanovljena," je dejal.