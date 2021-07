Otroško igrišče Krpin je domače podjetje Elan v Begunjah na Gorenjskem opremilo sredi 70. let prejšnjega stoletja. Glede na to, da so ga uredili v neposredni bližini tovarne, je bilo to celo neke vrste vzorčno igrišče. Otroke je razveseljevalo ob vznožju tako imenovane Gore, slikovitega hriba s cerkvijo svetega Petra, na katerega se je v prostem času rad povzpel tudi znameniti Slavko Avsenik. Pozimi so pobočje hriba zavzeli smučarji, saj je včasih tam delovalo smučišče Krpin, eno prvih na območju nekdanje Jugoslavije, ki se je ponašalo z možnostjo umetnega zasneževanja.

Strah, da bi legendarna stara igrala zamenjali z novimi V kopnem delu leta so vznožje vzpetine vselej zavzeli otroci. »V neskončnost smo se gugali na gugalnicah. Tisti najbolj pogumni smo se z najvišje točke nihljaja odrinili in dobesedno poleteli v daljavo. Spuščali smo se po toboganih, ki smo jih prej namazali z najrazličnejšimi doma narejenimi premazi, po zaslugi katerih je površina toboganov postala še precej hitrejša. Mišice smo krepili na različnih plezalih. Najmlajši so se dolge ure igrali na rdeče-modri lokomotivi,« opisuje Peter Kolman, predsednik Turističnega društva Begunje. Prav po njegovi zaslugi in na njegovo pobudo je lani obnova igrišča v Krpinu postala eden izmed izbranih projektov za sredstva v okviru participativnega proračuna občine Radovljica. Ob odprtju prenovljenega igrišča, ki smo ga spremljali, so otroci nestrpno čakali, da bodo prerezali trak in se zapodili na igrala. Kljub peklenski vročini so se zagnali na njih in preizkušali svoje telesne spretnosti. »Najbolj všeč mi je vrtiljak,« nam je zaupala devetletna domačinka Elena, ki nam je pokazala, kako hitro se da vrteti na njem. Tudi kovinski vlakec, kakršen je včasih krasil skorajda vsako otroško igrišče v naseljih ali pred vrtci, ni sameval. Prav to je bilo najljubše igralo domačina Klemena Štefelina. »Spomnim se, kako smo plezali skozi dimnik, vrteli volan in uživali ob škripanju, ki ga je to povzročalo. Prav nostalgično se mi zdi zdaj, ko je igrišče prenovljeno. Prav je, da so ohranili njegovo nekdanjo podobo, saj plastika, iz katere so v kombinaciji z drugimi materiali novejša igrala, sem nikakor ne sodi,« meni in dodaja, da po zaslugi svojih otrok ostaja redni obiskovalec igrišča, ki mu je k srcu prirasel že v otroštvu.