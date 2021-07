»Na začetku nas je bilo deset, zdaj nas je že okoli sto, vsak dan pa se nam pridruži še kakšen nov zanesenjak,« pove Grega Kotar iz športnega društva Vertikala, ki je skupaj z Matejem Kainzem in Blažem Ženkom zasnoval idejno zasnovo kolesarskega parka Kotečnik. Nahaja se na hribu, kjer je tudi največje športno plezališče v Sloveniji, nekdaj pa je bilo urejeno smučišče, pod katerim so do leta 1974 kopali rjavi premog. »Skratka, to je naravnost idealen teren za vse, ki imajo radi adrenalinsko vožnjo s kolesom,« pravi Kotar.

Na občini hitro dobili zeleno luč

Idejna zasnova za park se je v glavah treh navdušencev nad gorskim kolesarstvom porodila že pred dvema letoma. Januarja lani pa so zamisel, v sodelovanju z zavodom Prek Alp, začeli uresničevati tudi v praksi. Januarja 2020 so zabrneli prvi gradbeni stroji. »Sami smo bili presenečeni, da smo v zelo kratkem času dobili zeleno luč tudi od občine Žalec, ki je postala tudi zakupnik zemljišča nekdanjega smučišča, ki je sicer v lasti sklada kmetijskih zemljišč.

Občina je soinvestirala tudi ureditev tako imenovane chill out barake, kot smo jo poimenovali. Dejansko pa bo v prihodnje naše društvo zemljišče najemalo neposredno od sklada,« pravi Kotar. Čeprav so se del lotili v času epidemije koronavirusa, zaradi tega niso imeli večjih težav, le dela so se nekoliko zavlekla. A so ogromno dela opravili člani društva sami, v veliko pomoč pa so jim bili tudi zasebniki, ki so jim posodili delovne stroje z delovno silo vred.

»Čez palec smo na ta račun zagotovo prihranili okoli 20.000 evrov,« pove Kotar. In tudi to, da so bili materialne in strojne podpore deležni s strani Gradbeništva Požin, nad uresničitvijo vseh zamisli in elementov na progi pa sta bedela David Kokol in Jernej Cokan. »Vmes pa se je izmenjalo na desetine prostovoljcev, ki so skrbeli, da je bil vsak zavoj 'pošejpan v nulo' in vsak skok premišljeno odmerjen,« še doda Kotar.