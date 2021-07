Po lahki in visoki zmagi s kar 50 točkami razlike proti Angoli je med slovenskimi navijači hitro završalo. Jasno, od evropskega prvenstva 2017 reprezentanca ni več igrala v najmočnejši izvedbi, v kvalifikacijah za svetovno in evropsko prvenstvo pa je zato kazala bolj kot ne blede predstave. To pot je drugače, kljub odlični sredini predstavi pa so igralci znali ohraniti mirne glave in po tekmi poudarjali, da je pomembna samo zmaga in da Angola ne glede na vse ni tekmec za vlečenje kakršnih koli zaključkov. Slovenska reprezentanca je imela včeraj proti Poljski že bučnejšo podporo s tribun Žalgirio Arene, saj je v jutranjih urah proti Kaunasu poletel čarter s 170 navijači, tako da jih je bilo skupno v tem litovskem mestu že okoli 300. Pred tekmo so lahko pozdravili tudi Klemna Prepeliča, ki proti Angolcem zaradi bolečin v vratu ni igral.

Da Poljska ni Angola, kar so v slovenskem taboru opozarjali, je bilo očitno že na samem začetku tekme. Nasprotnik je odločno krenil v obračun in povzročal nemalo preglavic izbrani vrsti selektorja Aleksandra Sekulića. Če je bil prvi zvezdnik slovenske reprezentance Luka Dončić v sredo še nekoliko zadržan v igri, je tokrat že na uvodu prestavil v višjo prestavo, saj je uvidel, da so razmere drugačne. Težave kapetanu Edu Muriću in soigralcem je povzročal predvsem 215 centimetrov visoki Aleksander Balcerowski, ki se je dobro znašel pod obročem in znal zadeti ali zaposliti proste soigralce, a je hitro prejel drugo osebno napako in moral iz igre. Zanimivo je, da so Slovenci potek obračuna spreobrnili, ko je na klop odšel Dončić. Poljaki so imeli dobro izdelan načrt, kako ga zaustaviti ali vsaj omejiti, ko pa ga več ni bilo v igri, se zdi, da niso natančno vedeli, kaj storiti. Dončića je na parketu odlično zamenjal Aleksej Nikolić, pod njegovim vodstvom pa je Slovenija z zaostanka za dve točki prišla v prednost za enajst. Ko se je na parket vrnil Dončić, je skupaj s soigralci le še dvignil naskok, do polčasa pa so dosegli le točko manj kot v prvih 20 minutah proti Angoli – 63. Tudi v nadaljevanju so košarkarji v tokrat belih dresih gospodarili na parketu, tako da je lahko Sekulić do konca v igro poslal vseh dvanajst, vsi pa so se tudi vpisali med strelce.

»Bolečin v vratu imam manj, a še vedno niso povsem popustile. Za polfinale pa bom stoodstotno pripravljen,« je po tekmi za Kanal A zdravstveno stanje opisal Klemen Prepelič, nato pa nekaj besed namenil še tekmi. »S strani morda izgleda vse skupaj enostavno, a ni. Pokazali smo veliko mero borbenosti in predvsem v drugem polčasu precej boljšo obrambo. Napad tako ali tako ni vprašljiv. Če bomo v obrambi igrali kot v drugem polčasu, imamo lepo prihodnost.«