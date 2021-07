Direktor dirke Christian Prudhomme je sporočil, da podjetje ASO, ki organizira dirko, ne bo vztrajalo pri tožbi ženske. "Incident se je napihnil prek vseh meja," je ob tem dejal Prudhomme: "Želimo umiriti žogico, saj nam je uspelo doseči jasno sporočilo navijačem, da morajo biti ob progi bolj pazljivi."

Nesrečni dogodek se je pripetil med Brestom in Landerneaujem, ko je ženska stopila na rob proge, da bi se pokazala kameram s transparentom v roki z napisom "Allez Opi-Omi" oziroma "Dajmo, dedek in babica". Pri tem je gledala v nasprotno smer od prihajajoče karavane kolesarjev in transparent postavila na pot nemškemu kolesarju Tonyju Martinu.

Martin je zaradi tega padel s kolesa, pri tem pa povzročil še domino-učinek v strnjeni karavani. Zaradi množičnega padca je dirka obstala za pet minut, da so se lahko kolesarji pobrali in nadaljevali pot.

Dejanja navijačice, ki se je po dogodku hitro potuhnila in izginila s kraja nesreče, je razburilo mnoge ljubitelja tega športa in tudi prireditelje. Ti so sprva napovedali tožbo zoper žensko, a so se zdaj odločili, da je to zaradi javnega zgražanja doletela že dovolj huda kazen.