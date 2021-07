»Dopustnost kritičnega podajanja pogledov na delovanje neke stranke je in mora biti temeljna pravica vseh državljanov v vsaki demokratični družbi. Če se ta pravica komurkoli omeji, ni več mogoče govoriti o demokratični ureditvi neke države, pač pa zgolj o avtoritarnosti njenega režima,« je v sodbi zapisala okrožna sodnica Stanislava Avbelj. Sodnica je ob tem dodala, da mora vrednostna sodba sicer imeti nekaj podlage v dejstvih, sicer ni mogoče reči, da gre za upravičeno kritiko, a je hkrati spomnila, da so po praksi evropskega sodišča za človekove pravice dopustne tudi izjave, ki krnijo dobro ime in ugled politične stranke, če je avtor izjav utemeljeno verjel v resničnost svojih navedb. »Politična stranka sodi med tako imenovane absolutno javne osebe, ki so dolžne trpeti največji poseg v njene osebnostne pravice,« je še zapisala.

Celotno sodbo si lahko prenesete v pdf obliki na tej povezavi.

Slovenska demokratska stranka (SDS), ki je zaradi izjav od akademika Rudija Rizmana s tožbo zahtevala 8000 evrov odškodnine in preklic izjave, bo morala sedaj akademiku povrniti pravne stroške v višini 2000 evrov.

Naj spomnimo. Stranka SDS se je za tožbo zoper Rizmana odločila zaradi njegove izjave: »Ko pride na čelo vlade stranka, ki jo financira seveda tuja stranka oziroma tuji režim, to mislim seveda na madžarskega, to dejstvo je seveda srhljivo. Dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine.«

V SDS so tožbo utemeljevali z očitki, da jim je Rizman kršil pravico do varstva ugleda in dobrega imena. Rizman se je medtem branil, da si kot aktiven državljan jemlje pravico do svobode izražanja in si ne predstavlja, da v demokratični družbi ne bi mogel komentirati aktualnega dogajanja. Postopek so spremljali tudi postopkovni zapleti. Odvetnik SDS Franci Matoz je namreč večkrat zahteval preložitev obravnave, po več mesecih pa jo je okrajno sodišče maja letos naposled uspelo izpeljati.

