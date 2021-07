Vlada je predlog novega interventnega zakona za pomoč prizadetim zaradi epidemije sprejela pred dvema tednoma. Vreden je 243,5 milijona evrov, Počivalšek pa je danes dejal, da so sprva načrtovali pomoč v večjem obsegu, a je bilo nato doseženo ravnotežje med nujno pomočjo na eni strani ter ohranitvijo stabilnosti javnih financ na drugi strani.

Seveda je zato opazil nekaj nezadovoljstva v panogi gostinstva in turizma, a kot je dodal, je panoga že po dosedanjih osmih protikoronskih zakonih prejela 705 milijonov evrov pomoči, z novimi ukrepi pa se bo ta številka zvišala na eno milijardo evrov.

Med drugim zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev v predlog zakona niso vključili enkratnega dodatka za turizem v višini 43 milijonov evrov. »Želim jih pomiriti, da na gospodarskem ministrstvu iščemo načine, da likvidnost turizmu zagotovimo preko drugih razpoložljivih virov, predvidoma kohezijskih,« je dejal.

Med predlaganimi ukrepi je naštel izdajo novih bonov za vse prebivalce Slovenije, ki jih bo mogoče do konca tega leta unovčiti za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Odrasli bodo prejeli bon v višini 100 evrov, mladoletni pa v višini 50 evrov.

Še najmanj do konca septembra se bo podaljšalo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za celotno gospodarstvo, posebej podjetjem s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture pa vlada ponuja financiranje regresa za letni dopust, delno povračilo izpadlih prihodkov ter oprostitev nekaterih dajatev.

»Ekonomsko smo odlično preživeli epidemijo in bomo med državami članicami EU z najhitrejšim okrevanjem,« je dejal Počivalšek. Kot je dodal, ima Slovenija najboljše bonitetne ocene, najvišjo gospodarsko rast in najnižjo stopnjo brezposelnosti. Obstaja pa še nekaj senc - panog, ki jih je epidemija še posebej prizadela, zato je vlada namesto devetega protikoronskega zakona pripravila interventni zakon, ki je namenjen predvsem turizmu in z njim povezanim panogam, je dejal.

Člani odbora za gospodarstvo bodo danes predlog zakona pripravili za obravnavo na plenarni seji DZ, ki se začne v ponedeljek.