Tožbeni zahtevek, ki sta ga postavila kandidata za delegirana tožilca Tanja Frank Eler in Matej Oštir, po vsebini sicer ustreza pogojem za izpodbojno tožbo, s katero bi izpodbijala sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, pojasnjujejo pri sodišču.

Vendar pa so morali tožbeni zahtevek zavrniti, saj niso bile izpolnjene procesne predpostavke za začetek in potek upravnega spora. Kot pojasnjujejo, tožnikoma sklep vlade z dne 25. maja ni bil vročen in sta zato tožbo vložila prezgodaj.